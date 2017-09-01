Сборная России назвала пять причин прийти на матч против "Динамо"

Сборная России в Твиттере опубликовала видео, в котором называются пять причин прийти на контрольный матч против "Динамо". Встреча пройдет 3 сентября на "Арене Химки".
– Друзья, приходите, мы ждем вас! – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
Матч сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
5 причин прийти на матч @TeamRussia против "Динамо"– Сборная России (@TeamRussia) 1 сентября 2017 г.
Друзья, приходите, мы ждем вас! pic.twitter.com/sQgKj73pKX
zenitoman
Надеюсь ДиНамО победит и Усан на пресс-конференции будет в гневе))
13:05
Деметр
Панченко мог бы текст заучить.Или глазки от измены клубу бегают?
12:57
igorx70
Поди еще и платный вход сделают,Черчесову на пивко.
12:56
igorx70
Один аргумент против-че там смотреть-то?
12:55