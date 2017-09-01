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12:51 | Футбол — Сборная России

Сборная России назвала пять причин прийти на матч против "Динамо"

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Сборная России в Твиттере опубликовала видео, в котором называются пять причин прийти на контрольный матч против "Динамо". Встреча пройдет 3 сентября на "Арене Химки".

– Друзья, приходите, мы ждем вас! – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Матч сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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zenitoman

Надеюсь ДиНамО победит и Усан на пресс-конференции будет в гневе))

13:05

Деметр

Панченко мог бы текст заучить.Или глазки от измены клубу бегают?

12:57

igorx70

Поди еще и платный вход сделают,Черчесову на пивко.

12:56

igorx70

Один аргумент против-че там смотреть-то?

12:55