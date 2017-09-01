Сборная России назвала пять причин прийти на матч против "Динамо"

Сборная России в Твиттере опубликовала видео, в котором называются пять причин прийти на контрольный матч против "Динамо". Встреча пройдет 3 сентября на "Арене Химки".

– Друзья, приходите, мы ждем вас! – говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Матч сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.