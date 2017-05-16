Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций-2017 в Химках

Сборная России на своем официальном сайте опубликовала график подготовки национальной команды к Кубку конфедераций-2017 в период с 25 мая по 5 июня. Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.
25 мая (четверг)
16:30. Тренировка. "Арена Химки" (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
26 мая (пятница)
18:30. Вылет в Инсбрук.
16:15. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 16:15 до 16:35). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
27 мая (суббота)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
28 мая (воскресенье)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
29 мая (понедельник)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
30 мая (вторник)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
31 мая (среда)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
1 июня (четверг)
16:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
2 июня (пятница)
16:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
3 июня (суббота)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
18.30. Вылет в Будапешт
4 июня (воскресенье)
16:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Гроупама Арена". Будапешт.
16:30. Тренировка на стадионе "Гроупама Арена" (открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).
5 июня (понедельник)
20:30. Контрольный матч. Венгрия – РОССИЯ. Будапешт. Стадион "Гроупама Арена".