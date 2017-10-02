Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:48 | Футбол — Сборная России

Сборная России начала подготовку к матчам с Кореей и Ираном

1

Твиттер сборной России сообщил о начале подготовки команды к контрольным матчам против Кореи и Ирана. К записи прикреплена фотография форварда "Зенита" Александра Кокорина.

- Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный, - говорится в сообщени.

Напомним, матч сборной России против Кореи состоится 7 октября в Москве на "Арене ЦСКА". 10 октября подопечные Станислава Черчесова в Казани на "Казань Арене" сыграют с Ираном.

Опрос

Дзюба - вне состава сборной. Правильно ли решил Черчесов?
голосовать
1
Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

titan2313

Он всё равно не приехал бы, сослался на болезнь!

14:01