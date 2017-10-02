Сборная России начала подготовку к матчам с Кореей и Ираном

Твиттер сборной России сообщил о начале подготовки команды к контрольным матчам против Кореи и Ирана. К записи прикреплена фотография форварда "Зенита" Александра Кокорина.
- Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный, - говорится в сообщени.
Напомним, матч сборной России против Кореи состоится 7 октября в Москве на "Арене ЦСКА". 10 октября подопечные Станислава Черчесова в Казани на "Казань Арене" сыграют с Ираном.
Сбор @TeamRussia в Новогорске начался! Настрой отличный! pic.twitter.com/jkwDk94l8L– Сборная России (@TeamRussia) 2 октября 2017 г.
titan2313
Он всё равно не приехал бы, сослался на болезнь!
14:01