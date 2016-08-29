18:36 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России может сыграть с Германией, Испанией, Италией или Португалией

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Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры о возможности проведения товарищеских матчей с федерациями футбола Германии, ИспанииИталии и Португалии передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Национальной команде 31 августа предстоит сыграть на выезде с Турцией. А 6 сентября россияне встретятся с Ганой.

- Матчи у нас не товарищеские, а контрольные, - сказал Мутко. - Товарищеские - расслабляющее название, в том числе для клубов. Это полноценные поединки, с достойными соперниками. Мы выпали из отборочной группы, что создает определенные сложности, но своих соперников до 2018 года видим. Хотим играть с сильными сборными: с Италией, Испанией, Германией, Португалией.

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