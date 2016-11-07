Сборная России может провести тренировочный сбор в Новогорске в сентябре 2017 года

Директор Учебно-тренировочного центра "Новогорск" Александр Доморацкий сообщил, что сборная России в сентябре 2017 года может провести тренировочный сбор на базе чемпионата мира-2018 в Новогорске. Он также выразил надежду на то, что в течение двух месяцев проект будет готов.

– Мы будем реконструировать первый корпус, в Новогорске уже несколько раз бывало руководство РФС, был Станислав Черчесов, – приводит ТАСС слова Доморацкого. – Обсуждаем все вопросы, работаем в плотном контакте. Планируем, что к 1 сентября 2017 года все должно быть готово и сборная России проведет здесь осенний сбор, который стартует 4 сентября. Мы сейчас на стадии проектирования, условия жесткие, надеемся, что в течение двух месяцев проект будет готов, а в конце декабря – начале января начнется финансирование в рамках программы по подготовке к чемпионату мира 2018 года. Выделяются значительные средства.

Мы в свое время хотели, чтобы в программу была включена и реконструкция футбольных полей, создание настоящей базы для сборной России. И, к нашей радости, окончательное решение принято: российская команда будет здесь находиться и готовиться во время чемпионата мира 2018 года.

