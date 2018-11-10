Сборная России: Мариу Фернандес, Черышев и Головин не сыграют с Германией, но могут быть вызваны на матч против Швеции

В понедельник, 12 ноября, сборная России начнет подготовку к контрольной игре с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матчу Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

Как информирует официальный сайт РФС, в связи с полученными травмами тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым точно не сможет рассчитывать в матче с Германией на трех игроков, ранее вызванных для подготовки к этим играм. Речь идет о защитнике ЦСКА Мариу Фернандесе, полузащитниках Денисе Черышеве ("Валенсия") и Александре Головине ("Монако").

Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть в матче Лиги наций УЕФА против Швеции.

Добавим, что в четверг пресс-служба сборной в Твиттере опубликовала список получивших травмы, в котором кроме Фернандеса, Черышева и Головина также значился нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Сразу четыре футболиста сборной России из списка вызванных на матчи с Германией и Швецией получили травмы различной степени тяжести. Желаем Артему Дзюбе, Марио Фернандесу, Денису Черышеву и Александру Головину здоровья и скорейшего возвращения на поле!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/50Au1GsJgg – Сборная России (@TeamRussia) 8 ноября 2018 г.

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