Сборная России - Березуцким: "Братья, спасибо вам за все!"

Сборная России в Твиттере поблагодарила защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких, которые объявили о завершении карьеры в национальной команде. Игроки обороны армейцев приостановили выступления за национальную команду в 2016 году, а сегодня, 7 марта, приняли решение уйти окончательно.

Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Василий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России //

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