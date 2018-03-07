21:23 7 марта | Футбол — Сборная России

Сборная России - Березуцким: "Братья, спасибо вам за все!"

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Сборная России в Твиттере поблагодарила защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких, которые объявили о завершении карьеры в национальной команде. Игроки обороны армейцев приостановили выступления за национальную команду в 2016 году, а сегодня, 7 марта, приняли решение уйти окончательно.

Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Василий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России //
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Никто62

Все костоломы ушли.

22:00 7 марта

ravilius777

Вы настоящие Герои, Вася в 2012 вообще лучший был, спасибо от души !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:34 7 марта

баламошка

Да, да, и пока. Надоели уже со своими берёзовыми дровами. Чё они на ЧМ с Салахом делать будут? Люлей ему давать?) Два-три бревна помоложе уж как-нибудь найдут. Достали уже ныть, как будто вокруг них Земля вращается.

21:29 7 марта

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