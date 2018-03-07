Сборная России - Березуцким: "Братья, спасибо вам за все!"

Сборная России в Твиттере поблагодарила защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких, которые объявили о завершении карьеры в национальной команде. Игроки обороны армейцев приостановили выступления за национальную команду в 2016 году, а сегодня, 7 марта, приняли решение уйти окончательно.
Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Василий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России //
Виталий Мутко: "Решение Березуцких нужно уважать"
Василий и Алексей Березуцкий официально объявили о завершении карьеры в @TeamRussia. Братья, спасибо вам за всё! 👍💪 #вместемыкоманда pic.twitter.com/LW4RUd6jrP– Сборная России (@TeamRussia) 7 марта 2018 г.
Никто62
Все костоломы ушли.
22:00 7 марта
ravilius777
Вы настоящие Герои, Вася в 2012 вообще лучший был, спасибо от души !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:34 7 марта
баламошка
Да, да, и пока. Надоели уже со своими берёзовыми дровами. Чё они на ЧМ с Салахом делать будут? Люлей ему давать?) Два-три бревна помоложе уж как-нибудь найдут. Достали уже ныть, как будто вокруг них Земля вращается.
21:29 7 марта