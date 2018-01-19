Сборная России 19 марта начнет подготовку к матчам с Бразилией и Францией

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил о том, что сборная России 19 марта начнет подготовку к товарищеским матчам против Бразилии и Франции. Игра с бразильцами пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с французами состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
– В марте футболисты проведут первый сбор, команда соберется 19 марта. Кто на тот момент будет в хорошей форме, тот и получит вызов в сборную, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы заинтересованы в том, чтобы ребята получали игровую практику, были на ведущих ролях в своих клубах. Хотя, на мой взгляд, костяк команды уже определен.
Одержимый
Подготовку пора бы уже начать, а то с 19 марта можем не успеть подготовится и опять будет провал!
17:54
Спринт
Причем тут моторист, который прервал (временную беременность) в РФС. Как куда залезет со своим дилетантством, так везде полный развал.
17:13