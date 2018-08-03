Сборная России 15 ноября сыграет с Германией в Лейпциге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда осенью проведет контрольный матч против Германии. Игра состоится в Лейпциге 15 ноября.

Напомним, осенью сборная России проведет 4 матча Лиги наций - с Турцией (7 сентября, Трабзон и 14 октября, Сочи) и Швецией (11 октября, Калининград и 20 ноября, Стокгольм).

Кроме того, 10 сентября россияне в Сочи встретятся с Чехией в контрольной игре.