Сборная оставляет Дзюбу на лечение в Москве. В команду уже приехал Ари

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пропустит начало подготовки сборной России к ноябрьским матчам с Германией и Швецией, информирует пресс-служба команды. 30-летний форвард останется в Москве на лечение травмы коленного сустава, которую он получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре РПЛ с ЦСКА (0:2).

Как отмечается, для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на ЧМ работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернется в расположение сборной.

Напомним, что сегодня в сборную России был вызван обладатель паспорта гражданина РФ, бразильский нападающий "Краснодара" Ари. Он уже приехал в Новогорск.

15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне.

Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на ЧМ работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернётся в расположение сборной. 2/3 – Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.