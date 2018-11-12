Сборная оставляет Дзюбу на лечение в Москве. В команду уже приехал Ари

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пропустит начало подготовки сборной России к ноябрьским матчам с Германией и Швецией, информирует пресс-служба команды. 30-летний форвард останется в Москве на лечение травмы коленного сустава, которую он получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре РПЛ с ЦСКА (0:2).
Как отмечается, для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на ЧМ работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернется в расположение сборной.
Напомним, что сегодня в сборную России был вызван обладатель паспорта гражданина РФ, бразильский нападающий "Краснодара" Ари. Он уже приехал в Новогорск.
15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне.
Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на ЧМ работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернётся в расположение сборной. 2/3– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.
Ряд футболистов прибыли на сбор с проблемами со здоровьем.– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.
В результате медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артема Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА. 1/3