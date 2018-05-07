Сборная - о голе Головина: "С такой игрой нам никакой Салах не страшен"

Сборная России на официальной странице в Фейсбуке опубликовала ролик с голом полузащитника ЦСКА и национальной команды Александра Головина в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0), напомнив о скорой игре против Египта и лидера сборной этой страны Мохамеда Салаха на чемпионате мира-2018. Хавбек армейцев совершил сольный проход со своей половины поля, обыграл двух игроков соперника, после чего перекинул мяч через вратаря туляков Игоря Обухова.
"С такой игрой нам никакой Салах не страшен, - говорится в подписи к ролику. - Потрясающий рывок и гол полузащитника сборной России Александра Головина в составе ЦСКА".
Напомним, сборные России и Египта - соперники по группе A на чемпионате мира-2018. Встреча между этими комнадами состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург".
Гантэр
У нас не только Головин ,у нас еще Черчесов ,поэтому дело труба
13:17
Mark Krass
Гол отличный. Про Салаха - зря...))Он большой мастер и наверняка получит Золотой мяч, если Ливер обует Реал.
13:14
crazysun78
Из логики, до этого побаивались...
13:10
vard432
Теперь Салах нам точно треху отгрузит
12:59