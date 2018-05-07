12:52 | Футбол — Сборная России

Сборная - о голе Головина: "С такой игрой нам никакой Салах не страшен"

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Сборная России на официальной странице в Фейсбуке опубликовала ролик с голом полузащитника ЦСКА и национальной команды Александра Головина в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0), напомнив о скорой игре против Египта и лидера сборной этой страны Мохамеда Салаха на чемпионате мира-2018. Хавбек армейцев совершил сольный проход со своей половины поля, обыграл двух игроков соперника, после чего перекинул мяч через вратаря туляков Игоря Обухова.

"С такой игрой нам никакой Салах не страшен, - говорится в подписи к ролику. - Потрясающий рывок и гол полузащитника сборной России Александра Головина в составе ЦСКА".

Напомним, сборные России и Египта - соперники по группе A на чемпионате мира-2018. Встреча между этими комнадами состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Гантэр

У нас не только Головин ,у нас еще Черчесов ,поэтому дело труба

13:17

Mark Krass

Гол отличный. Про Салаха - зря...))Он большой мастер и наверняка получит Золотой мяч, если Ливер обует Реал.

13:14

crazysun78

Из логики, до этого побаивались...

13:10

vard432

Теперь Салах нам точно треху отгрузит

12:59

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