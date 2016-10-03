16:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная Коста-Рики прибыла в Краснодар

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Сборная Коста-Рики прилетела в Краснодар, где 9 октября проведет контрольный матч против сборной России, сообщает официальный сайт РФС. Тренерский штаб во главе с Оскаром Рамиресом взял с собой в Россию для подготовки к матчу 23 футболиста. В их число попал экс-форвард "Кубани" Маркос Уренья.

Состав Коста-Рики:

вратари: Эстебан Альварадо ("Трабзонспор" Турция), Кейлор Навас ("Реал Мадрид" Испания), Патрик Пембертон ("Алахуэленсе").

защитники: Джонни Акоста ("Эредиано"), Джанкарло Гонсалес ("Палермо" Италия), Оскар Дуарте ("Эспаньол" Испания), Франсиско Кальво ("Саприсса"), Рональд Матаррита ("Нью-Йорк Сити" США), Брайан Овьедо ("Эвертон" Англия), Джамир Ордейн ("Сантос де Гуапилес"), Хосе Сальватерра ("Алахуэленсе"), Кендалл Уостон ("Ванкувер Уайткэпс" Канада).

полузащитники: Рэндалл Асофейфа ("Эредиано"), Кристиан Боланьос ("Ванкувер Уайткэпс" Канада), Сельсо Борхес ("Депортиво" Испания), Давид Гусман ("Саприсса"), Хоэль Кэмпбелл, Брайан Руис (оба – "Спортинг" Португалия), Ельцин Техеда ("Лозанна" Швейцария), Родни Уоллас ("Ресифе" Бразилия).

нападающие: Йохан Венегас ("Монреаль Импакт" Канада), Ендрик Руис ("Эредиано"), Маркос Уренья ("Брондбю" Дания).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85102.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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maxscorp78

ЮКИ так Уренья ж играл в Кубани))

18:04

ЮКИ

смотри-ка,и не заблудилась!

17:11

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