22:18 | Футбол — Сборная России

Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург, где сыграет с Россией

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Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург, где проведет контрольный матч с Россией. Самолет с командой Хулена Лопетеги приземлился в Пулково в 22.04 по московскому времени.

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы других СМИ
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