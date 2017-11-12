Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург, где сыграет с Россией

Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург, где проведет контрольный матч с Россией. Самолет с командой Хулена Лопетеги приземлился в Пулково в 22.04 по московскому времени.
Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
👋🏻 ¡Hola! ¡Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo! Este martes, Rusia 🇷🇺 - España 🇪🇸#SEFlive pic.twitter.com/bLhXJCFWVF– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 12 ноября 2017 г.
Andrewxyz
Бакланам приготовиться!
22:28