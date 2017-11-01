Сборная Испании получит 1,5 миллиона евро за товарищеский матч с Россией

Сборная Испании получит 1,5 миллиона евро за проведение товарищеского матча с командой России, сообщает Телеграм-канал "Мутко против". Все расходы взяла на себя компания "Телеспорт", которая планирует получить доходы от рекламы, трансляции встречи и реализации билетов на игру.

Отмечается, что по требованию испанцев деньги за матч должны поступить до проведения игры.

Напомним, что встреча между сборными России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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