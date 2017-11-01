15:01 | Футбол — Сборная России

Сборная Испании получит 1,5 миллиона евро за товарищеский матч с Россией

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Сборная Испании получит 1,5 миллиона евро за проведение товарищеского матча с командой России, сообщает Телеграм-канал "Мутко против". Все расходы взяла на себя компания "Телеспорт", которая планирует получить доходы от рекламы, трансляции встречи и реализации билетов на игру.

Отмечается, что по требованию испанцев деньги за матч должны поступить до проведения игры.

Напомним, что встреча между сборными России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

РФС заплатит 1 миллион долларов сборной Аргентины за товарищеский матч с Россией

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sergey_msk

А сколько за этот матч получит наша сборная от испанской федерации футбола?

15:13

rusfed 2.0

РФС сам никакую информацию не оглашает. Случится утечка - мы узнаем, а так - как обычно. Пипл хавает )

15:06