15:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная Чили прилетит в Москву 6 июня

Футболисты сборной Чили 6 июня прилетят в Москву, чтобы продолжить подготовку к товарищескому матчу со сборной России, информирует официальный сайт РФС. Чилийцы 8 июня проведут предыгровую тренировку на "ВЭБ Арене", где и пройдет встреча.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Венгрии (5 июня, Будапешт).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86653.html

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