Сборная Чили прилетит в Москву 6 июня

Футболисты сборной Чили 6 июня прилетят в Москву, чтобы продолжить подготовку к товарищескому матчу со сборной России, информирует официальный сайт РФС. Чилийцы 8 июня проведут предыгровую тренировку на "ВЭБ Арене", где и пройдет встреча.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Венгрии (5 июня, Будапешт).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).