Перед товарищеским матчем с Россией сборная Бразилии будет тренироваться на стадионе "Спартака". Об этом сообщил координатор сборной Эду Гаспар на пресс-конференции после объявления состава команды.

Изначально Бразильская конфедерация футбола хотела, чтобы товарищеский матч с Россией прошел именно на "Спартаке", а не в "Лужниках". Таким образом, бразильцы могли бы познакомиться со стадионом, на котором проведут третий матч в группе против Сербии.

Ожидается, что Бразилия прибудет в Москву за три-четыре дня до матча. Тренерский штаб сборной также хотел провести несколько дней в Сочи. Но принял решение не делать лишних перелетов – у команды остается слишком мало дней на подготовку.