Перед товарищеским матчем с Россией сборная Бразилии будет тренироваться на стадионе "Спартака". Об этом сообщил координатор сборной Эду Гаспар на пресс-конференции после объявления состава команды.
Изначально Бразильская конфедерация футбола хотела, чтобы товарищеский матч с Россией прошел именно на "Спартаке", а не в "Лужниках". Таким образом, бразильцы могли бы познакомиться со стадионом, на котором проведут третий матч в группе против Сербии.
Ожидается, что Бразилия прибудет в Москву за три-четыре дня до матча. Тренерский штаб сборной также хотел провести несколько дней в Сочи. Но принял решение не делать лишних перелетов – у команды остается слишком мало дней на подготовку.
ЗЮК~
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),таким же жирным,как тот,что в тебе?
20:20
shpasic
бразильцы тоже умеют семь пропускать.
20:07
andreichf
ну теперь то будет икра?
19:59
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
очень важная новость! ажно жирным выделили! там где есть слово сромтаг - надо жирнить!))
19:55