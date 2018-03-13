19:47 | Футбол — Сборная России

Сборная Бразилии будет тренироваться на стадионе "Спартака"

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Перед товарищеским матчем с Россией сборная Бразилии будет тренироваться на стадионе "Спартака". Об этом сообщил координатор сборной Эду Гаспар на пресс-конференции после объявления состава команды.

Изначально Бразильская конфедерация футбола хотела, чтобы товарищеский матч с Россией прошел именно на "Спартаке", а не в "Лужниках". Таким образом, бразильцы могли бы познакомиться со стадионом, на котором проведут третий матч в группе против Сербии.

Ожидается, что Бразилия прибудет в Москву за три-четыре дня до матча. Тренерский штаб сборной также хотел провести несколько дней в Сочи. Но принял решение не делать лишних перелетов – у команды остается слишком мало дней на подготовку.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК~

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),таким же жирным,как тот,что в тебе?

20:20

shpasic

бразильцы тоже умеют семь пропускать.

20:07

andreichf

ну теперь то будет икра?

19:59

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

очень важная новость! ажно жирным выделили! там где есть слово сромтаг - надо жирнить!))

19:55

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