20:08 | Футбол — Сборная России

Сборная Аргентины в воскресенье проведет открытую тренировку для СМИ на стадионе "Спартака"


12 ноября в 11.00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" состоится тренировка сборной Аргентины, информирует пресс-служба национальной команды. Отмечается, что занятие будет открытым для представителей СМИ.

В тренировочном процессе не примет участие нападающий "Барселоны" Лионель Месси. После товарищеского матча против сборной России (1:0) форвард покинул расположение команды и вылетел в Испанию. В контрольной игре против Нигерии, которая состоится 14 ноября в Краснодаре, Месси участия не примет.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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