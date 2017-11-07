Сборная Аргентины опоздала на тренировку в Москве

Сборная Аргентины опоздала на свою первую полноценную тренировку в Москве на 45 минут. Южноамериканцы живут в гостинице "Украина" на Кутузовском проспекте, а тренируются на втором поле стадиона "Открытие" в Тушине.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Месси спрятался, Ансальди вернулся