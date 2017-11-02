Самые дешевые билеты на матч Россия - Испания стоят 600 рублей

Сегодня, 2 ноября, стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Испании, сообщает официальный сайт РФС. Игра пройдет 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".

Самые дешевые билеты на матч на сектор В стоят 600 рублей. На центральную трибуну С можно приобрести билеты за 2500 рублей.

Встреча Россия – Испания состоится 14 ноября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Напомним, что сборная России также проведет товарищескую игру против команды Аргентины, матч пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве.