Самые дешевые билеты на матч Россия - Аргентина стоят 750 рублей

Сегодня, 25 октября, стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Игра состоится 11 ноября на стадионе "Лужники". Самые дешевые билеты на поединок на сектор D стоят 750 рублей, но электронные билеты по этой цене у партнера РФС закончились вскоре после поступления в продажу. Также на сектора B и D можно приобрести билеты по 1000 и 1500 рублей, а оказаться на центральном секторе С можно, заплатив 2000 и 2500 рублей. Самые дорогие билеты на VIP-места стоят 15 тысяч рублей.

Напомним, что это будет первый матч в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к чемпионату мира-2018.

Виталий Мутко: "Участие Месси в матче с Россией - одно из условий контракта" //

Александр Алаев: "Месси это дорого. Очень"