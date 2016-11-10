Самедов забил один из самых ранних пенальти в истории сборной

Реализованный на пятой минуте Александром Самедовым пенальти в контрольном матче против Катара стал одним из самых ранних, назначенных в ворота соперников сборной России. Быстрее противника наказывал с одиннадцатиметровой отметки лишь Олег Саленко, на третьей минуте огорчивший шведов на чемпионате мира 1994 года. Тогда сборная России не смогла довести матч до победы, проиграв будущим серебряным призерам мирового первенства со счетом 1:3. (Алексей МОРОЗ)

Самые ранние пенальти сборной России