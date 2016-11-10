19:46 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Самедов забил один из самых ранних пенальти в истории сборной

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Реализованный на пятой минуте Александром Самедовым пенальти в контрольном матче против Катара стал одним из самых ранних, назначенных в ворота соперников сборной России. Быстрее противника наказывал с одиннадцатиметровой отметки лишь Олег Саленко, на третьей минуте огорчивший шведов на чемпионате мира 1994 года. Тогда сборная России не смогла довести матч до победы, проиграв будущим серебряным призерам мирового первенства со счетом 1:3. (Алексей МОРОЗ)

Самые ранние пенальти сборной России

Игрок

Дата

Турнир

Соперник

Минута

Итог

Счет

Евгений ХАРЛАЧЕВ

06.06.1995

ОЧЕ

Сан-Марино (г)

3

забил

7:0

Сергей ИГНАШЕВИЧ

03.09.2005

ОЧЕ

Лихтенштейн (д)

4

вратарь

2:0

Александр САМЕДОВ

10.11.2016

ТМ

Катар (г)

5

забил

?

Олег САЛЕНКО

24.06.1994

ЧМ

Швеция (н)

5

забил

1:3

Александр МОСТОВОЙ

06.09.1995

ОЧЕ

Фареры (Г)

9

забил

5:2
0
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