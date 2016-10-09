Самедов забил Коста-Рике и получил травму

Полузащитник сборной России Александр Самедов отметился голом в контрольном матче с Коста-Рикой. На 31-й минуте он в падении замкнул подачу Олега Шатова. При этом хавбек столкнулся с вратарем гостей Кейлором Навасом. Игроки и врачи сперва показали, что Самедову потребуется замена, но в итоге он все же вернулся на поле. Счет после его гола стал 1:2 в пользу костариканцев.
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Al Rains
Молодец!!! Вот у кого молодым, да и не только, коллегам надо учиться!!! Эти жёсткие ребята нам полсборной покалечат...
16:52