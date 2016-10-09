16:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Самедов забил Коста-Рике и получил травму

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Полузащитник сборной России Александр Самедов отметился голом в контрольном матче с Коста-Рикой. На 31-й минуте он в падении замкнул подачу Олега Шатова. При этом хавбек столкнулся с вратарем гостей Кейлором Навасом. Игроки и врачи сперва показали, что Самедову потребуется замена, но в итоге он все же вернулся на поле. Счет после его гола стал 1:2 в пользу костариканцев.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

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Как закончится контрольный матч Россия - Коста-Рика?
Победой России
51.1%
Нулевой ничьей
6.4%
Результативной ничьей
21.1%
Победой Коста-Рики
21.4%
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al Rains

Молодец!!! Вот у кого молодым, да и не только, коллегам надо учиться!!! Эти жёсткие ребята нам полсборной покалечат...

16:52

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