Самедов забил Коста-Рике и получил травму

Полузащитник сборной России Александр Самедов отметился голом в контрольном матче с Коста-Рикой. На 31-й минуте он в падении замкнул подачу Олега Шатова. При этом хавбек столкнулся с вратарем гостей Кейлором Навасом. Игроки и врачи сперва показали, что Самедову потребуется замена, но в итоге он все же вернулся на поле. Счет после его гола стал 1:2 в пользу костариканцев.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика