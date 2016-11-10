Самедов с пенальти открыл счет в матче против Катара

Полузащитник сборной России Александр Самедов на 5-й минуте контрольного матча против Катара реализовал пенальти и открыл счет этой встречи. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол против Дмитрия Комбарова.

Этот мяч стал для Самедова 70-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча Катар - Россия