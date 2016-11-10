Самедов с пенальти открыл счет в матче против Катара

Полузащитник сборной России Александр Самедов на 5-й минуте контрольного матча против Катара реализовал пенальти и открыл счет этой встречи. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол против Дмитрия Комбарова.
Этот мяч стал для Самедова 70-м в зачет "Клуба 100".
nestin
А чиво такова ? Всё в духе РФС. Вместо того, что бы рвать задницы на поле, выпрыгивая из трусов, обыгрывать серьезных хорватов или каких- нибудь мотивированных албанцев, съездили отдохнуть в теплые края, расположились в хорошей гостиннице и с достоинством, не торопясь, проиграли полупрофессиональной, арабской команде. А этот упитанный бай будет потом рассказывать, как нам особенно не повезло в середине конца второго тайма. Вот доколе эта х.ня будет продолжаться ?
23:45 10 ноября
Юрист666
Да, у нас по-прежнему нет команды. Почти никто кроме Самедова не старается - кажется, что им все безразлично. И голевые моменты 100% нужно и использовать на все сто %. А уж пенальти забивать и подавно. Да и тренер показал себя как полный ноль - авантюрист -0 зачем он брался за Сборную - если не знает как выигрывать с ней. Просто успеть денег заработать пока не выгнали. А гнать уже пора. Или еще одну такую бездарную игру - и до свидания тренер. С такой игрой ам ничего не светит и с такими тренерами тоже.
23:38 10 ноября