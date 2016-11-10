19:08 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Самедов с пенальти открыл счет в матче против Катара

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Полузащитник сборной России Александр Самедов на 5-й минуте контрольного матча против Катара реализовал пенальти и открыл счет этой встречи. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол против Дмитрия Комбарова.

Этот мяч стал для Самедова 70-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча Катар - Россия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nestin

А чиво такова ? Всё в духе РФС. Вместо того, что бы рвать задницы на поле, выпрыгивая из трусов, обыгрывать серьезных хорватов или каких- нибудь мотивированных албанцев, съездили отдохнуть в теплые края, расположились в хорошей гостиннице и с достоинством, не торопясь, проиграли полупрофессиональной, арабской команде. А этот упитанный бай будет потом рассказывать, как нам особенно не повезло в середине конца второго тайма. Вот доколе эта х.ня будет продолжаться ?

23:45 10 ноября

Юрист666

Да, у нас по-прежнему нет команды. Почти никто кроме Самедова не старается - кажется, что им все безразлично. И голевые моменты 100% нужно и использовать на все сто %. А уж пенальти забивать и подавно. Да и тренер показал себя как полный ноль - авантюрист -0 зачем он брался за Сборную - если не знает как выигрывать с ней. Просто успеть денег заработать пока не выгнали. А гнать уже пора. Или еще одну такую бездарную игру - и до свидания тренер. С такой игрой ам ничего не светит и с такими тренерами тоже.

23:38 10 ноября

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