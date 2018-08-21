Самедов ответил Гамовой насчет присвоения футболистам званий ЗМС

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" прокомментировал недовольство известных волейболистов по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

28 июля все 23 игрока, входивших в заявку российской команды на ЧМ-2018, получили звания ЗМС. Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский выразили возмущение данным фактом, так как футбольная сборная ничего не выиграла.

- Мусэрский и Гамова возмутились. Как вы, как член сборной, относитесь к этой ситуации? И вообще, нужно ли лично вам это звание? - вопрос Самедову.

- Мне очень приятно. Получить звание ЗМС - большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше. Сколько там топовых национальных команд?

- 4-5.

- Я насчитал 7-8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции.

- В "Спартаке" подшучиваете на тему ЗМС?

- Да. Ломовицкому сказал, чтобы обращался ко мне "Заслуженный мастер спорта".

- Где храните значок?

- Положил на видном месте дома. (Илья АНДРЕЕВ)

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