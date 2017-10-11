Самедов - лидер сборной в матче с Ираном

Лидером сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Александра Самедова. За полузащитника "Спартака", ставшего автором голевой передачи, отдали свои голоса 25,8 % респондентов (3739 человек).

Второй результат у новичка сборной – защитника Константина Рауша из немецкого "Кельна" (24,8 %). Третьим по оценкам болельщиков стал хавбек "Зенита" Далер Кузяев (16,3 %).

Четвертое место занял сравнявший счет зенитовец Дмитрий Полоз (9,1 %). Далее расположились армеец Мариу Фернандес (4,6 %) и голкипер "Зенита" Андрей Лунев (4,5 %).

После десяти поединков (семь товарищеских + три на Кубке конфедераций), проведенных в 2017 году, лидерство в общем зачете сохраняет Акинфеев – у него 44 балла. У Глушакова – 36. У Головина – 33. У Смолова – 28. У Самедова стало 27. За ними идут: Жирков (24), Полоз (11), Ал. Миранчук (10), Рауш (9), Мариу Фернандес (8), Джикия (7), Бухаров, Зобнин (по 6), Кокорин, Кузяев (по 5), Васин, Кутепов, Лунев, Ант. Миранчук (по 3), Ерохин и Смольников (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)