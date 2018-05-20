"Саламычу большое спасибо". Денисов поблагодарил Черчесова

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов передал привет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам игрока, мини-конфликт с наставником национальной команды помог ему в этом сезоне.

- Знаете, я даже могу передать большой привет и сказать большое спасибо Саламычу, - заявил Денисов в эфире "Матч ТВ". - Вот этот наш мини-конфликт повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я еще годен как футболист, и помочь "Локомотиву". В том числе и Саламычу большое спасибо.

Денисов о ссоре с Черчесовым. Очень откровенно