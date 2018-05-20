00:30 | Футбол — Сборная России

"Саламычу большое спасибо". Денисов поблагодарил Черчесова

Игорь ДЕНИСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь ДЕНИСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов передал привет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам игрока, мини-конфликт с наставником национальной команды помог ему в этом сезоне.

- Знаете, я даже могу передать большой привет и сказать большое спасибо Саламычу, - заявил Денисов в эфире "Матч ТВ". - Вот этот наш мини-конфликт повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я еще годен как футболист, и помочь "Локомотиву". В том числе и Саламычу большое спасибо.

Денисов о ссоре с Черчесовым. Очень откровенно

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Werdy

Надеюсь на то, что это было "покаяние", которое Черчесов заказывал. :)

01:21

Странник-777

Зря Саламыч не сломал шею этой болотной вонючке.

01:11

Nika11

Игорь за что ты его благодаришь,играть в футбол тебя научили другие более талантливые тренеры,а эта бездарь только колечит игроков,ни один у него не прибавил.

00:56

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