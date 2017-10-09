Саид Эззатоллахи: "Россия остается одной из сильнейших сборных Европы"

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи уверен, что контрольный матч против России сложится непросто. Встреча состоится 10 октября в Казани на стадионе "Казань Арена".

- Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России, - цитирует официальный сайт УЕФА Эззатоллахи. - Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

Не думаю, что в матче есть фаворит. Наша команда - гость, но намерена играть на победу. Мы набрали хороший ход в квалификации чемпионата мира и не собираемся сбавлять темп.

Трансляция матча Россия - Иран