"С другом на районе". Самедов - о фото с Акинфеевым

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов на своей странице в Инстаграме выложил фотографию с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым. Самедов назвал своего партнера по сборной России другом, подписав фото "С другом на районе сидим".

По данным "СЭ", завтра тренерский штаб сборной России назовет как расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира-2018, в который войдут 35 футболистов (его нужно представить в ФИФА до 14 мая), так и состав нашей национальной команды на сбор – 27 или 28 игроков. Все об интригах состава сборной России – здесь.

Напомним, что 18 – 20 мая сборная будет работать в Новогорске, а затем до 31 мая – в Австрии.

Все о чемпионате мира - здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу