13:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Руслан Нигматуллин: "Вратари сборной России имеют отличный шанс проявить себя в матче с Коста-Рикой"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что в стартовом составе национальной команды на товарищеский матч с Коста-Рикой выйдет Сослан Джанаев. По его словам, в этой встрече голкиперы имеют отличную возможность проявить себя.

- Соперник представляет латиноамериканскую школу футбола, - начал Нигматуллин. - Сборная Коста-Рики хорошо провела чемпионат мира. У команды сильная вратарская линия. Что касается сборной России, важно, что Станислав Черчесов начал формировать новую команду, просматривая различных игроков.

В матче не примет участие Игорь Акинфеев. Думаю, в стартовом составе в воротах будет Джанаев, а во втором тайме его заменят. Стоит дать шанс другим проявить себя. В национальной команде давно пора создать конкуренцию. У вратарей отличный шанс проявить себя. Мой прогноз - 2:1, Россия победит. (Любовь КОНЯЕВА) 

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

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