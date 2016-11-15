15:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Руслан Нигматуллин: "Уважаю Черчесова, поэтому продолжу верить в сборную России"

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Анатолий БЫШОВЕЦ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ."Дайте Черчесову спокойно поработать!"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин надеется, что национальная команда сумеет добиться положительного результата в товарищеском матче с Румынией. Экс-голкипер подчеркнул, что продолжает верить в сборную из уважения к главному тренеру Станиславу Черчесову.

– Я с большим уважением отношусь к Станиславу Черчесову как к тренеру и к тому, что он делает. Поэтому я продолжу верить в сборную, - сказал Нигматуллин. - Пока национальная команда находится на стадии формирования, и ошибки неизбежны. Надеюсь, что мы сможем обыграть Румынию, хотя она гораздо сильнее, чем Катар, которому мы уступили. Что касается состава, на поле может выйти абсолютно любой футболист из заявки, так как пока в сборной нет основного костяка. Вероятно, с этим и связаны неудовлетворительные результаты матчей. Думаю, встреча завершится вничью – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

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