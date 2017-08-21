Руслан Нигматуллин: "Селихов не убедил Черчесова, что на него можно рассчитывать в ближайшее время"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкипер "Спартака" Александр Селихов не убедил тренерский штаб сборной России, что на него можно рассчитывать в ближайшее время. Он добавил, что Селихову нужно сосредоточиться на играх за красно-белых.

Сегодня тренерский штаб утвердил окончательный состав сборной России на товарищеский матч с "Динамо", который пройдет 3 августа. Из первоначального списка отсутствуют 5 игроков – Селихов, защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").

– Скажем так, Салихов последними играми за "Спартак" не убедил тренерский штаб, что в ближайшее время на него можно рассчитывать, – сказал Нигматуллин. – Все таки в сборной нужно демонстрировать наивысший уровень игры. А Александру стоит сосредоточиться на играх за свой клуб и завоевать место в основе. Понятно, что выступать в "Спартаке" очень сложно. Ему еще стоить набить шишек, чтобы стать отличным голкипером. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полный состав сборной можно посмотреть здесь