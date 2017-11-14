Руслан Нигматуллин: "Сборная России на данный момент не готова обыграть испанцев"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что россияне на данный момент не готовы обыграть в товарищеском матче команду Испании. По его мнению, испанцы лишат россиян мяча и будут играть первым номером.

– Я думаю, что игра будет проходить в том же ключе, как и с аргентинцами, – сказал Нигматуллин. – Надо признать, что испанцы на данный момент посильнее южноамериканцев. Их состав более сбалансированный, да и футболисты помастеровитей. Европейцы сильны командной игрой, а Аргентина слишком зависима от Месси. Поэтому легче нам точно не будет.

Ничья в игре с испанцами станет удачным результатом. Будем честны, на данный момент сборная России не готова обыграть их. Но мне очень хочется в данном случае оказаться неправым. Да и есть ощущение, чутье, что можем не проиграть.

– После матча с Аргентиной многие были недовольны, как команда сыграла в атаке.

– Сколько мы владели мячом? 25-30 процентов игрового времени? С такими показателями мяч до нападающих просто не доходил. Сложно себя проявить, когда приходится глубже опускаться в поисках мяча. Мы играли так, как позволял нам соперник.

– Испанцы тоже славятся тем, что хорошо держат мяч.

– Да, скорее всего, нас снова лишат мяча. И это будет болезненно для нашей сборной. Уверен, что испанцы будут играть первым номером, захотят почувствовать себя хозяевами на нашем поле.

– Ваш прогноз?

– Как оптимист и патриот поставлю на результативную ничью – 1:1. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч Россия – Испания состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.