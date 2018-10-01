Руслан Нигматуллин: "Решение Акинфеева нужно уважать, но за пост номер один можно не беспокоиться. Есть Лунев"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной.

– Это взвешенное решение, и возникло оно не просто так, – сказал Нигматуллин. – Травмы дают о себе знать, и справляться с работой в ЦСКА и сборной не так уж и просто. Его решение нужно уважать, поблагодарить за прекрасное выступление. Сложно будет кому-то повторить такую стабильность в сборной. Но время идет, моложе никто не становится. Поэтому нужно давать дорогу молодым, сейчас есть Лунев, который хорошо отыграл в Лиге наций и показывает хорошую игру в Санкт-Петербурге. За пост номер один можно быть спокойным. Есть все возможности у других вратарей справиться со всеми задачами в сборной. Это и Лунев, и Гильерме, и Шунин. Не вижу никаких проблем. К тому же Акинфеев на хорошей ноте уходит, после прекрасного выступления на чемпионате мира. (Игорь Новиков)