Руслан Нигматуллин: "Потенциально Зобнин мог стать лидером сборной России, это потеря"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что полузащитник Роман Зобнин, получивший травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0), потенциально мог стать лидером национальной команды. Он также добавил, что главный тренер Станислав Черчесов найдет, кем заменить хавбека.

У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит Кубок конфедераций-2017. По информации "СЭ", при самом худшем сценарии Зобнин может выбыть на полгода.

– Когда смотрел матч, у меня возник вопрос: настолько ли сильна сборная России или слаба команда Венгрии? Но как бы слабо ни выглядел соперник, все равно хочется отметить игру нашей сборной, – сказал Нигматуллин. – Состав у нас был необычный, потому что Черчесов создает новую команду, и это естественно. У нас совершенно новая оборона. В целом все было достаточно симпатично. Мы ничего не дали создать венграм. У них были только полумоменты. Да, эта команда сейчас невысокого уровня, но это не умаляет наших достоинств. Так что 3:0 в гостях – это неплохой результат.

– Матч омрачила травма Зобнина. Это невосполнимая потеря для нашей сборной?

– Зобнин в этом году был одним из лучших футболистов в "Спартаке". Все его отмечали, как одного из сильных игроков. Он провел великолепный сезон, и этот чемпионат должен был быть его. Но, к сожалению, в футболе случаются травмы, и хочется пожелать ему пройти это испытание и вернуться еще сильнее. Для нашей сборной это, конечно, потеря, хотя Роман еще не успел стать ее лидером, но потенциально был на это способен. Думаю, Черчесов обязательно что-нибудь придумает, чтобы заменить Зобнина. Будут определенные перестроения, но, думаю, что Роман нам точно не помешал бы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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