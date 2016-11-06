Руслан Нигматуллин: "Окошечко, выдающее бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что натурализация бразильских игроков для национальной команды должна быть прекращена. По его словам, в сборной не могут играть наемники.

- Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть, - приводит "Р-Спорт" слова Нигматуллина. - Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении. В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени.

В конце 2015 года российский паспорт получил бразильский вратарь "Локомотива" Гильерме. В 2016 году россиянами стали хавбек "Краснодара" Жоаузинью и защитник ЦСКА Мариу Фернандес.

Ожидает получения российского паспорта форвард "Краснодара" Ари. О смене гражданства говорил спартаковец Маурисиу, а также нападающий краснодарцев Вандерсон.