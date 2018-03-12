Руслан Нигматуллин: "Не удивительно, что Дзюбу не вызвали в сборную, он неуважительно высказывался о Черчесове"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не удивлен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не пригласил нападающего "Арсенала" Артема Дзюбу на контрольные матчи с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск).
- Логично, что Черчесов не вызвал Дзюбу, - сказал Нигматуллин. - За долгое время форвард забил только один гол, поэтому за что его приглашать? Он не убедил тренеров. В то же время Дзюба допускал неуважительные высказывания по отношению к главному тренеру.
- Для Артема дорога в сборную на чемпионат мира закрыта?
- Вызовут ли его позже, вопрос. Если, конечно, по три-пять голов будет забивать в каждом матче, то все может измениться. (Андрей СИЗЯКИН)
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Руслан Нигматуллин
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Арсенал Тула
kurkoviivan
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
18:14
SergMayak
не ожидал, что казавшийся не дураком Нигматуллин скажет такую чушь, что просто диву даешься....неуважение к тренеру. этот же идиотизм аргумент!! Можешь не уважать сколько влезет и презирать, но выполняй функционал и показывай результат!! Или в сборную надо лизоблюдов набирать?? Идиот какой-то Нигматуллин вкупе с Черчесовым и всей верхушкой страны, обезумевшей на почве собственной важности.....ничо, скоро для них наступит свой 1917й
16:59
Garry1979
не блистать*
16:35
Garry1979
16:35
Garry1979
16:34
Garry1979
футболист должен на поле играть, а в интервью звездой блистать за счёт не очень умных шуток
16:34
shpasic
зато Габулов очень уважительно высказывается, поэтому и в сборной.
16:03
Flamenco
Дзюба прав! Веселый шашлычник в своём репертуаре!
15:41