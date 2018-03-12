Руслан Нигматуллин: "Не удивительно, что Дзюбу не вызвали в сборную, он неуважительно высказывался о Черчесове"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не удивлен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не пригласил нападающего "Арсенала" Артема Дзюбу на контрольные матчи с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск).

- Логично, что Черчесов не вызвал Дзюбу, - сказал Нигматуллин. - За долгое время форвард забил только один гол, поэтому за что его приглашать? Он не убедил тренеров. В то же время Дзюба допускал неуважительные высказывания по отношению к главному тренеру.

- Для Артема дорога в сборную на чемпионат мира закрыта?

- Вызовут ли его позже, вопрос. Если, конечно, по три-пять голов будет забивать в каждом матче, то все может измениться. (Андрей СИЗЯКИН)