Руслан Нигматуллин: "На ЧМ-2002 Черчесов был в такой же ситуации, как сейчас Габулов"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на контрольные матчи с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) голкипера "Брюгге" Владимира Габулова, который пропустил в четырех играх за клуб девять голов.
Анзор Кавазашвили: "Габулов в сборной? тогда зовите и меня пятым вратарем!"
– Габулов приглашен за старые заслуги, – сказал Нигматуллин. – И у него все-таки позиция третьего вратаря – она статистическая и важна не столько мастерством, сколько опытом и поддержанием общей атмосферы. К тому же Черчесов сам находился в такой ситуации в 2002 году. Тогда его Олег Иванович (Романцев. – Прим. "СЭ") отрядил его к нам с Александром Филимоновым третьим вратарем. Но хочу сказать, что тогда Черчесов был в полном порядке. У Габулова в "Брюгге" пока не все так, как хотелось бы. Но вообще давайте обратим внимание, что в сборную пригласили четырех вратарей. И на сборе тренеры посмотрят, кто и в каком состоянии находится.
– На ваш взгляд, у кого шансы выше – у него или Александра Селихова и Андрея Лунева?
– На мой взгляд, Селихов и Габулов будут бороться за позицию третьего вратаря, а Акинфеев и Лунев претендуют на роль первого. У Габулова свои плюсы, у Селихова – свои. У первого опыт, у второго задор. (Андрей СИЗЯКИН)
Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией
- Игорь Акинфеев
- Владимир Габулов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Руслан Нигматуллин
- Брюгге
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Олег Романцев
- Александр Филимонов
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
kurkoviivan
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18:14
Don
arkarmeetc, и большая была российская история?)
15:44
arkarmeetc
Когда же до тебя, знаменитый диджей и по совместительству футбольная прости.....господи, дойдет, что Акинфеев НОМЕР-1!!! И не только сейчас, а и за всю Российскую историю!!!
15:35