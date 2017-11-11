Руслан Нигматуллин: "Большая заслуга Акинфеева в том, что Россия не проиграла Аргентине крупно"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высоко оценил игру голкипера национальной команды Игоря Акинфеева в товарищеском матче против Аргентины (0:1). По его словам, россияне могли бы проиграть с более крупным счетом, если бы не действия 31-летнего футболиста.

– Не стоит расстраиваться из-за такого поражения. Ну а то, что не проиграли крупно, конечно, большая заслуга Игоря Акинфеева, – сказал Нигматуллин. – Если говорить об игре, аргентинцы нанесли очень много ударов по нашим воротам, поэтому действия нашего голкипера стоит отметить отдельно.

– Акинфеев был лучшим в составе сборной России?

– При таком количестве ударов по нашим воротам, конечно. Выделять, например, нападающих, было бы нелогично.

– Что скажете по моменту с голом? Есть ли вина вратаря в пропущенном мяче?

– Он не виноват в том моменте. Игорь реагировал по удару, просто мяч попал в защитника. Другое дело, что там надо было фиксировать положение вне игры. По телевизору это четко видно. Это, кстати, отсыл к вопросу о введении видеоповторов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)