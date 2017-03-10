Руслан Нигматуллин: "Березуцкий не завершил карьеру, а просто сконцентрировался на выступлениях за ЦСКА"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уважительно относится к решению защитника ЦСКА Василия Березуцкого о приостановлении выступлений за национальную команду. Экс-голкипер уверен, что 34-летний капитан россиян решил сосредоточиться на игре за клуб.

- Я с уважением отношусь к решению, принятому Василием Березуцким. Вряд ли оно было импульсивным, - сказал Нигматуллин. - Наверное, на то, чтобы отказаться от выступления на домашнем чемпионате мира, до которого рукой подать, есть веские причины. Он оценивает свою форму и понимает, что, возможно, уже не сможет быть так хорош, как мы привыкли. Чтобы не портить о себе впечатление, приостановил выступления. Ему уже тридцать четыре года. В этом возрасте тяжело играть на два фронта. Он же не завершил карьеру, а просто сконцентрировался на выступлениях за ЦСКА.

Нужно растить своих молодых защитников на замену. Думаю, у Черчесова уже припасен футболист, который мог бы сыграть на позиции Березуцкого. Любой из опытных игроков, который давно выступает за сборную России и является лидером, сможет стать капитаном. Сейчас в национальной команде проходит перезагрузка, вызывается много новичков. Не берусь назвать капитана, возможно, его назначит сам Черчесов. (Любовь КОНЯЕВА)