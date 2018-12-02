15:23 | Футбол — Сборная России

Руслан Камболов: "Борьба за выход на Евро-2020 будет идти между Бельгией, Россией и Шотландией"

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Полузащитник сборной России Руслан Камболов оценил результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

 

- Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы - фавориты, но легко им точно не будет, - цитирует хавбека официальный Твиттер команды.- К слову, Казахстан - знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России.

 

Соперниками сборной России по группе I стали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

 

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Материалы сюжета: Чемпионат Европы-2020. Жеребьевка отборочного турнира
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