Руслан Камболов: "Борьба за выход на Евро-2020 будет идти между Бельгией, Россией и Шотландией"

Полузащитник сборной России Руслан Камболов оценил результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.
Руслан Камболов:– Сборная России (@TeamRussia) 2 декабря 2018 г.
"Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы - фавориты, но легко им точно не будет".@UEFAEURO pic.twitter.com/QGHBkdI6kN
- Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы - фавориты, но легко им точно не будет, - цитирует хавбека официальный Твиттер команды.- К слову, Казахстан - знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России.
Руслан Камболов: "К слову, Казахстан - знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России".– Сборная России (@TeamRussia) 2 декабря 2018 г.
Соперниками сборной России по группе I стали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Как вам итоги жеребьевки @UEFAEURO ? pic.twitter.com/otpk8QUnZR– Сборная России (@TeamRussia) 2 декабря 2018 г.