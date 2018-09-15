РУСАДА в 2018 году провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92 допинг-пробы игроков из состава сборной России по футболу, который выступал на чемпионате мира 2018 года. Допинг-тесты прошли все игроки, вошедшие в состав национальной команды на домашний турнир.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА, наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат (7). По шесть раз допинг-контроль прошли защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Артем Дзюба, пять проб сдал полузащитник Александр Самедов. Наибольшее количество игроков (11 футболистов) по четыре раза прошли допинг-контроль, оставшиеся – по два.

Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.

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