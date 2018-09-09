РУСАДА направило все материалы по Черышеву в ВАДА и антидопинговое агентство Испании

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило все документы, касающиеся возможного нарушения антидопинговых правил полузащитником "Валенсии" и сборной России Денисом Черышевым, во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и антидопинговое агентство Испании.

- Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка, - цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. - Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. "Спорт уик-энд", в свою очередь, нам аудиозапись разговора не предоставил.

В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом документы отправлены в испанское антидопинговое агентство, РУСАДА не может открывать дело о возможном нарушении, это находится не в нашей юрисдикции.

Ранее The Telegraph сообщил, что антидопинговое агентство Испании изучает допинг-пробы 27-летнего Черышева. Проверка связана со словами отца игрока Дмитрия, который в интервью "Спорт уик-энд" говорил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время лечения в "Вильярреале". Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию.

За использование гормона роста без терапевтического исключения футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

СМИ: в Испании ведется допинговое расследование в отношении Черышева