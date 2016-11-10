19:40 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Румынский арбитр оказался смелее российских судей

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На 28-й минуте товарищеского матча КатарРоссия арбитр Балай наказал российскую команду 11-метровым ударом, поступив в соответствии с правилами игры. Румынский рефери обратил внимание, что при выполнении "стандарта" катарской сборной Зобнин и Ерохин боролись за позицию с игроками хозяев поля, используя руки. Правилами это запрещено. Любопытно, что в схожих ситуациях в чемпионате России наши арбитры пенальти не назначают. Например, в сентябрьской игре между "Спартаком" и "Локомотивом" судья Николаев трижды ошибочно не наказал 11-метровыми спартаковских игроков за задержки соперников руками. (Александр БОБРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Серый. За красно-синих.

Статья о судействе. Просто пример со СМ наглядный. Все равно всех так судят.

21:52 10 ноября

Гаттузо зол!

Ну мясной николашка и руку комбарика не заметил в штрафной при 1:0 в игре с ЦСКА!

21:40 10 ноября

SERJ

Спартаку нельзя пенальти бить, вы что

21:25 10 ноября

zvovs

Согласно сценарию нашего футбольного "дом 2" Спартак должен стать в этом году чемпионом, так что всё ок, нашему газово-нефтяному футболику никто не указ.

21:16 10 ноября

МачоМэн

им перед игрой надо говорить что здесь такие нарушения не прокатывают

21:07 10 ноября

m33

Бобров, это ты что ли свой дилетантский вердикт типа вынес? ))))

20:51 10 ноября

Курт Лямке

Я всегда это говорил, но меня не слушали... ФКСМу расформировать и кол осиновый, чтоб не встала. Прогрессивная футбольная обчественность уже петицию составила.

20:45 10 ноября

onlywhitespartak

Бобров ты долбоящер от того что удаляешь коменты другим не станешь ))

20:31 10 ноября

я зва

в сентябрьской игре между "Спартаком" и "Локомотивом" судья Николаев трижды ошибочно не наказал 11-метровыми спартаковских игроков за задержки соперников руками. Что, наконец, спартак давить будут

20:15 10 ноября

tryam

ну так договорную ничью играют же

20:14 10 ноября

shpasic

Chibisov, одна поправочка - Катар - это не Европа)

20:07 10 ноября

Chibisov

Да не уж то?))))Все видели как спартаковцы захватывали руками,но судья не видел,а в европе нам за это пенки ставят,а мы удивляемся,почему????Судить надо по правилам,а не по понятиям!

19:57 10 ноября

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