Румынский арбитр оказался смелее российских судей

На 28-й минуте товарищеского матча Катар – Россия арбитр Балай наказал российскую команду 11-метровым ударом, поступив в соответствии с правилами игры. Румынский рефери обратил внимание, что при выполнении "стандарта" катарской сборной Зобнин и Ерохин боролись за позицию с игроками хозяев поля, используя руки. Правилами это запрещено. Любопытно, что в схожих ситуациях в чемпионате России наши арбитры пенальти не назначают. Например, в сентябрьской игре между "Спартаком" и "Локомотивом" судья Николаев трижды ошибочно не наказал 11-метровыми спартаковских игроков за задержки соперников руками. (Александр БОБРОВ)
Серый. За красно-синих.
Статья о судействе. Просто пример со СМ наглядный. Все равно всех так судят.
21:52 10 ноября
Гаттузо зол!
Ну мясной николашка и руку комбарика не заметил в штрафной при 1:0 в игре с ЦСКА!
21:40 10 ноября
SERJ
Спартаку нельзя пенальти бить, вы что
21:25 10 ноября
zvovs
Согласно сценарию нашего футбольного "дом 2" Спартак должен стать в этом году чемпионом, так что всё ок, нашему газово-нефтяному футболику никто не указ.
21:16 10 ноября
МачоМэн
им перед игрой надо говорить что здесь такие нарушения не прокатывают
21:07 10 ноября
m33
Бобров, это ты что ли свой дилетантский вердикт типа вынес? ))))
20:51 10 ноября
Курт Лямке
Я всегда это говорил, но меня не слушали... ФКСМу расформировать и кол осиновый, чтоб не встала. Прогрессивная футбольная обчественность уже петицию составила.
20:45 10 ноября
onlywhitespartak
Бобров ты долбоящер от того что удаляешь коменты другим не станешь ))
20:31 10 ноября
я зва
в сентябрьской игре между "Спартаком" и "Локомотивом" судья Николаев трижды ошибочно не наказал 11-метровыми спартаковских игроков за задержки соперников руками. Что, наконец, спартак давить будут
20:15 10 ноября
tryam
ну так договорную ничью играют же
20:14 10 ноября
shpasic
Chibisov, одна поправочка - Катар - это не Европа)
20:07 10 ноября
Chibisov
Да не уж то?))))Все видели как спартаковцы захватывали руками,но судья не видел,а в европе нам за это пенки ставят,а мы удивляемся,почему????Судить надо по правилам,а не по понятиям!
19:57 10 ноября