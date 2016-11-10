Румынский арбитр оказался смелее российских судей

На 28-й минуте товарищеского матча Катар – Россия арбитр Балай наказал российскую команду 11-метровым ударом, поступив в соответствии с правилами игры. Румынский рефери обратил внимание, что при выполнении "стандарта" катарской сборной Зобнин и Ерохин боролись за позицию с игроками хозяев поля, используя руки. Правилами это запрещено. Любопытно, что в схожих ситуациях в чемпионате России наши арбитры пенальти не назначают. Например, в сентябрьской игре между "Спартаком" и "Локомотивом" судья Николаев трижды ошибочно не наказал 11-метровыми спартаковских игроков за задержки соперников руками. (Александр БОБРОВ)