"Ростов" обыграл "Уфу" и снова не пропустил

"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник хозяев Дмитрий Полоз. Для него этот гол стал пятым в текущем розыгрыше премьер-лиги и 12-м в сезоне.
"Ростов" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, "Уфа" идет на 9-й строчке. Гости не могут победить с 11 марта, когда были сильнее "Крыльев Советов" (1:0). В последних восьми матчах команда Сергея Семака лишь дважды сыграла вничью. "Ростов" благодаря этой встрече продлил свою сухую серию в премьер-лиге до девяти игр.
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
Гол: Полоз, 23.
"Ростов": Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Сесар Навас, Симич, Терентьев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Байрамян, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Пауревич, Йокич, Безденежных (Обляков, 70), Засеев (Сысуев, 85), Карп, Стоцкий, Фатаи (Игбун, 37).
Предупреждения: Безденежных, 21. Карп, 29. Никитин, 53.
Судьи: НИКОЛАЕВ. Елеференко (все Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).
25 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #РостовУфа 1:0 23' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/w0iCWYp25W– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 апреля 2017 г.
mva13
Ждем продолжения эпоса-героического повествования о "Ростове"от Льва Красоткина
21:58
mva13
2 тайм для "Ростова"получился супервалидольным,но МУЖИКИ выдержали,МЕДВЕДЕВ -СУПЕР. МОЛОДЦЫ!!!
21:52
sarkis1957
Ох, и заставили понервничать земляки....Но хорошо то, что хорошо кончается!
21:50
Vosstavshiy iz Bana-2
хреновая конечно игра от ростова во втором тайме. Медведев тащил все что мог.И я честно ожидал что ростов разожмется как пружина и забьет второй.Но нет.Ладно.В лиге европу надеюсь попадут.Удачи им там!!
21:47
parafraz
Безусловно, в некоторых моментах очень сильно повезло! Но, какова выучка! Какое понимание своих функций на поле у ребят, какая физическая готовность и командное взаимодействие! Так не работает ни один тренерский штаб в России точно. По Медведеву- однозначно, плод феноменальной работы Кафанова! Так штамповать классных вратарей!?
21:42
zema1905
Сухая серия не 7 , а 9 игр.
21:42
ЗосяРанец
4 из 5 основных защитников Ростова травмированы + основной вратарь и все равно на ноль сыграть. Конечно моменты у Уфы были железные, но тут уж точно мужики.
21:35