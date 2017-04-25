"Ростов" обыграл "Уфу" и снова не пропустил

"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник хозяев Дмитрий Полоз. Для него этот гол стал пятым в текущем розыгрыше премьер-лиги и 12-м в сезоне.

"Ростов" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, "Уфа" идет на 9-й строчке. Гости не могут победить с 11 марта, когда были сильнее "Крыльев Советов" (1:0). В последних восьми матчах команда Сергея Семака лишь дважды сыграла вничью. "Ростов" благодаря этой встрече продлил свою сухую серию в премьер-лиге до девяти игр.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Ростов" – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Полоз, 23.

"Ростов": Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Сесар Навас, Симич, Терентьев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Байрамян, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Пауревич, Йокич, Безденежных (Обляков, 70), Засеев (Сысуев, 85), Карп, Стоцкий, Фатаи (Игбун, 37).

Предупреждения: Безденежных, 21. Карп, 29. Никитин, 53.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Елеференко (все Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

25 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"