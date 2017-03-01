Ростислав Хаит: "Убежден, Слуцкий еще вернется в сборную"

В канун весенней сессии чемпионата гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал самый футбольный представитель "Квартета И" Ростислав Хаит.

– Олег Романцев считает, что работа тренера в клубе и сборной, как говорят в Одессе, – две большие разницы. Быть может, именно поэтому у Слуцкого не получилось во Франции?

– Мне трудно судить, поскольку никогда не был ни тренером, ни футболистом. Скажу лишь, что Слуцкий отлично провел решающий этап отборочного цикла и плохо финальную часть. Наверное, если бы он лучше знал тех, кого повез во Францию, то сделал бы ставку на других игроков. Но вышло так, как вышло. И это тоже опыт на будущее, поскольку уверен – в сборную Леонид Викторович еще вернется.

– Вы виделись со Слуцким после чемпионата?

– Общались совсем чуть-чуть.

– Вопросов, касающихся сборной, не задавали, или это было не слишком удобно?

– Удобно. Просто мы виделись на бегу. В октябре он был у нас на премьере и предложил вместе поужинать, пообещав ответить на все интересующие вопросы. Но получилось, что сначала у меня не было времени, потом у него. А сейчас он в Англии.

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