Российская молодежка разгромила Фареры в отборе чемпионата Европы

Молодежная сборная России на выезде нанесла поражение Фарерским островам (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Голами отметились Николай Комличенко, Максим Карпов и Алексей Евсеев. Дважды ассистировал партнерам Аршак Корян из "Витесса".

Эта победа стала лишь второй для россиян в нынешнем отборе. Они занимают пятое место (из шести) в группе 7.

Чемпионат Европы U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Фарерские острова – Россия – 0:3 (0:3)

Голы: Комличенко, 8 (0:1). Карпов, 30 (0:2). Евсеев, 43 (0:3).

Россия: Селихов, Живоглядов, Зуев, Караваев, Карпов, Евсеев (Коробов, 84), Баринов, Безденежных, Комличенко (Гасилин, 61), Корян (Гулиев, 68), Жемалетдинов.

Предупреждение: Жемалетдинов, 73.

Судья: Румшас (Литва).

1 сентября. Тофтир. Стадион Toftir.