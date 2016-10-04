19:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россияне в декабре сыграют товарищеский матч со сборной Македонии

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в рамках декабрьского сбора команда проведет товарищеский матч с соперниками из Македонии. Как ранее сообщал "СЭ", до наступления зимы российская сборная примет участие в трех товарищеских матчах.

– Игра с Македонией уже утверждена, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Мне приятно, что меня поддерживают.

Напомним, что 9 октября в Краснодаре состоится товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики. 10 ноября в Дохе россияне сыграют со сборной Катара. 15 ноября в Грозном соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Румынии.

Ранее РФС получил предложение о проведении товарищеского матча в феврале 2017 года от Молдавской федерации футбола.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3677950

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