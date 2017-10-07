Россия впервые забила 4 гола под руководством Черчесова

Контрольный матч с Кореей стал для России первым под руководством Станислава Черчесова, в котором она забила 4 гола. Встреча завершилась со счетом 4:2, причем половину российских голов корейцы провели в свои ворота - "дубль" оформил Ким Чу Ен. Счет открыл Федор Смолов в конце первого тайма, а в концовке встречи забил Алексей Миранчук.

До этого самыми результативными поединками для России под руководством Черчесова стали встречи с Коста-Рикой (3:4), Бельгией (3:3) и Венгрией (3:0), а также неофициальный матч с "Динамо" (3:0).

Последний раз не меньше четырех мячей россиянам удалось забить 8 сентября 2015 года в игре отборочного турнира Евро-2016 против Лиихтенштейна (7:0).

Трансляция матча Россия - Корея