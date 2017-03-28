Россия впервые за 14 лет отыграла два мяча

Сборная России, проигрывая бельгийцам 1:3, все же смогла свести матч вничью – 3:3. Это четвертый в истории российской команды случай, когда сборная смогла отыграться, уступая по ходу поединка два мяча.
Последний произошел в далеком 2003 году, когда, несмотря на два пропущенных гола от сборной Швейцарии, россияне ушли от поражения – 2:2. Заметим, что побеждать в подобных случаях сборной пока не удавалось – все матчи завершились вничью. (Алексей МОРОЗ)
Все случаи в истории сборной России, когда она отыгрывала два мяча
|
Дата
|
Соперник
|
Турнир
|
Счет
|
Голы
|
19.06.1996
|
Чехия (н)
|
ЧЕ
|
3:3
|
Мостовой, 49. Тетрадзе, 54. Бесчастных, 84 – Сухопарек, 6. Кука, 19. Шмицер, 89
|
28.02.2001
|
Греция (г)
|
ТМ
|
3:3
|
Бузникин, 34, 70. Хохлов, 48 – Харистеас, 2, 32. Басинас, 90+4 – с пенальти
|
07.06.2003
|
Швейцария (г)
|
ОЧЕ
|
2:2
|
Игнашевич, 24, 68 – с пенальти – Фрей, 13, 16
|
28.03.2017
|
Бельгия (д)
|
ТМ
|
3:3
|
Васин, 3. Миранчук, 74. Бухаров, 90+2 – Миральяс, 17 – с пенальти. Бентеке, 42, 45.
баламошка
Они, оказывается, ещё и подвиг сегодня совершили) Всех наградить орденами и посвятить в рыцари!
21:58
Знаток1964
Сдается мне не без помощи сил сверха
21:56
tryam
не отыграла а купила
21:56
ole-mer
После того, как отыгрались у Щвейцарии был матч с Израилем, после которого и уволился Газзаев . Значит ещё пару матчей и не будет Черчесова
21:55