Россия впервые за 14 лет отыграла два мяча

Сборная России, проигрывая бельгийцам 1:3, все же смогла свести матч вничью – 3:3. Это четвертый в истории российской команды случай, когда сборная смогла отыграться, уступая по ходу поединка два мяча.

Последний произошел в далеком 2003 году, когда, несмотря на два пропущенных гола от сборной Швейцарии, россияне ушли от поражения – 2:2. Заметим, что побеждать в подобных случаях сборной пока не удавалось – все матчи завершились вничью. (Алексей МОРОЗ)

Все случаи в истории сборной России, когда она отыгрывала два мяча