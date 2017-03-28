21:51 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия впервые за 14 лет отыграла два мяча

0
0
0
0
4

Сборная России, проигрывая бельгийцам 1:3, все же смогла свести матч вничью – 3:3. Это четвертый в истории российской команды случай, когда сборная смогла отыграться, уступая по ходу поединка два мяча.

Последний произошел в далеком 2003 году, когда, несмотря на два пропущенных гола от сборной Швейцарии, россияне ушли от поражения – 2:2. Заметим, что побеждать в подобных случаях сборной пока не удавалось – все матчи завершились вничью. (Алексей МОРОЗ)

Все случаи в истории сборной России, когда она отыгрывала два мяча

Дата

Соперник

Турнир

Счет

Голы

19.06.1996

Чехия (н)

ЧЕ

3:3

Мостовой, 49. Тетрадзе, 54. Бесчастных, 84 – Сухопарек, 6. Кука, 19. Шмицер, 89

28.02.2001

Греция (г)

ТМ

3:3

Бузникин, 34, 70. Хохлов, 48 – Харистеас, 2, 32. Басинас, 90+4 – с пенальти

07.06.2003

Швейцария (г)

ОЧЕ

2:2

Игнашевич, 24, 68 – с пенальти – Фрей, 13, 16

28.03.2017

Бельгия (д)

ТМ

3:3

Васин, 3. Миранчук, 74. Бухаров, 90+2 – Миральяс, 17 – с пенальти. Бентеке, 42, 45.

Опрос

Кто был лидером сборной России в контрольном матче с Бельгией?
голосовать
0
0
0
0
4
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Они, оказывается, ещё и подвиг сегодня совершили) Всех наградить орденами и посвятить в рыцари!

21:58

Знаток1964

Сдается мне не без помощи сил сверха

21:56

tryam

не отыграла а купила

21:56

ole-mer

После того, как отыгрались у Щвейцарии был матч с Израилем, после которого и уволился Газзаев . Значит ещё пару матчей и не будет Черчесова

21:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...