21:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия впервые с 2008-го завершила год домашней победой

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Матч против Румынии стал для сборной России последним в 2016 году. Россияне в 11-й раз завершили год матчем на своем поле. Из этих встреч семь заканчивались для нашей команды удачно.

Любопытно, что уйти на зимнюю паузу, отпраздновав победу на своем поле, сборной не удавалось с 2008 года, когда команда Гуса Хиддинка разгромила в отборочном матче чемпионата мира финнов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная России завершала календарный год домашней победой

Дата

Статус

Соперник

Счет

Голы

28.10.1992

ОЧМ

Люксембург (д)

2:0

Юран, Радченко

15.11.1995

ОЧЕ

Финляндия (д)

3:1

Радченко, Кульков, Кирьяков

09.10.1999

ОЧЕ

Украина (д)

1:1

Карпин

11.10.2000

ОЧМ

Люксембург (д)

3:0

Бузникин, Хохлов, Титов

16.10.2002

ОЧЕ

Албания (д)

4:1

Кержаков, Семак – 2, Онопко

17.11.2004

ОЧМ

Эстония (д)

4:0

Каряка, Измайлов, Сычев, Лоськов

15.10.2008

ОЧМ

Финляндия (д)

3:0

Пасанен, в свои ворота, Лампи, в свои ворота, Аршавин

17.11.2010

ТМ

Бельгия (д)

0:2

-

14.11.2012

ТМ

США (д)

2:2

Смолов, Широков

17.11.2015

ТМ

Хорватия (д)

1:3

Смолов

15.11.2016

ТМ

Румыния (д)

1:0

Оздоев

Итого: +7=2-2, мячи 24-10.

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