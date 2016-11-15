Россия впервые с 2008-го завершила год домашней победой

Матч против Румынии стал для сборной России последним в 2016 году. Россияне в 11-й раз завершили год матчем на своем поле. Из этих встреч семь заканчивались для нашей команды удачно.

Любопытно, что уйти на зимнюю паузу, отпраздновав победу на своем поле, сборной не удавалось с 2008 года, когда команда Гуса Хиддинка разгромила в отборочном матче чемпионата мира финнов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная России завершала календарный год домашней победой

Дата Статус Соперник Счет Голы 28.10.1992 ОЧМ Люксембург (д) 2:0 Юран, Радченко 15.11.1995 ОЧЕ Финляндия (д) 3:1 Радченко, Кульков, Кирьяков 09.10.1999 ОЧЕ Украина (д) 1:1 Карпин 11.10.2000 ОЧМ Люксембург (д) 3:0 Бузникин, Хохлов, Титов 16.10.2002 ОЧЕ Албания (д) 4:1 Кержаков, Семак – 2, Онопко 17.11.2004 ОЧМ Эстония (д) 4:0 Каряка, Измайлов, Сычев, Лоськов 15.10.2008 ОЧМ Финляндия (д) 3:0 Пасанен, в свои ворота, Лампи, в свои ворота, Аршавин 17.11.2010 ТМ Бельгия (д) 0:2 - 14.11.2012 ТМ США (д) 2:2 Смолов, Широков 17.11.2015 ТМ Хорватия (д) 1:3 Смолов 15.11.2016 ТМ Румыния (д) 1:0 Оздоев

Итого: +7=2-2, мячи 24-10.