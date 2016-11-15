Россия впервые с 2008-го завершила год домашней победой

Матч против Румынии стал для сборной России последним в 2016 году. Россияне в 11-й раз завершили год матчем на своем поле. Из этих встреч семь заканчивались для нашей команды удачно.
Любопытно, что уйти на зимнюю паузу, отпраздновав победу на своем поле, сборной не удавалось с 2008 года, когда команда Гуса Хиддинка разгромила в отборочном матче чемпионата мира финнов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда сборная России завершала календарный год домашней победой
|
Дата
|
Статус
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
28.10.1992
|
ОЧМ
|
Люксембург (д)
|
2:0
|
Юран, Радченко
|
15.11.1995
|
ОЧЕ
|
Финляндия (д)
|
3:1
|
Радченко, Кульков, Кирьяков
|
09.10.1999
|
ОЧЕ
|
Украина (д)
|
1:1
|
Карпин
|
11.10.2000
|
ОЧМ
|
Люксембург (д)
|
3:0
|
Бузникин, Хохлов, Титов
|
16.10.2002
|
ОЧЕ
|
Албания (д)
|
4:1
|
Кержаков, Семак – 2, Онопко
|
17.11.2004
|
ОЧМ
|
Эстония (д)
|
4:0
|
Каряка, Измайлов, Сычев, Лоськов
|
15.10.2008
|
ОЧМ
|
Финляндия (д)
|
3:0
|
Пасанен, в свои ворота, Лампи, в свои ворота, Аршавин
|
17.11.2010
|
ТМ
|
Бельгия (д)
|
0:2
|
-
|
14.11.2012
|
ТМ
|
США (д)
|
2:2
|
Смолов, Широков
|
17.11.2015
|
ТМ
|
Хорватия (д)
|
1:3
|
Смолов
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Румыния (д)
|
1:0
|
Оздоев
Итого: +7=2-2, мячи 24-10.